Николай Валуев проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Депутат Госдумы пришел на участок утром 8 сентября. Утром 8 сентября на избирательном участке в Красносельском районе Санкт-Петербурга на выборах губернатора проголосовал депутат Государственной Думы РФ, в прошлом чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев.