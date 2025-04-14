Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 14 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского в ужасной работе, которая привела к началу боевых действий на Украине.
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