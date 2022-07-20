Происшествия

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

Полицейские не позволили двум забайкальцам ввезти наркотики в город

Злоумышленники пытались на такси привезти в город Борзя почти семь килограммов марихуаны. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району и инспекторами ДПС в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия на федеральной автодороге была остановлен автомашина такси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх