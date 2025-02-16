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Новый стандарт с QR-кодами: Снять и внести деньги в банкомат станет безопаснее

Новый стандарт с QR-кодами: Снять и внести деньги в банкомат станет безопаснее

В России начал работу новый стандарт Банка России, который повысит безопасность банковских операций с использованием QR-кодов.

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