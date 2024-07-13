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Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

ФОТО: Коллаж Царьграда Киев продолжает пытаться раздуть скандал вокруг упавшей ракеты на детскую больницу в Киеве - уже рассказали и про погибших деток, и про то что ракета якобы была русской, но всё оказалось тщетно.

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Комментарии
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Владимир
Да нам насрать на запад. Что он делает, зачем. Что он говорит, что фальсифицирует. Мы знаем, что утихомирить их можно только путем нанесения массированного ядерного удара по их объектам. Когда они почувствуют, как мало осталось им жить....
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2 час.
Людмила Свириденко
Нам и выдумывать ничего не надо: Севастополь, Белгород. Но все молчат почему-то. Особенно в России.
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1 час.

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