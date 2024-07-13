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Владимир

Да нам насрать на запад. Что он делает, зачем. Что он говорит, что фальсифицирует. Мы знаем, что утихомирить их можно только путем нанесения массированного ядерного удара по их объектам. Когда они почувствуют, как мало осталось им жить....