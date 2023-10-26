Все купить и не разориться: финансовый план к Новому 2024 году Елена ГалицкаяКаждый год приближение новогодних праздников ставит перед нами сложную задачу: как сохранить денежные ресурсы, чтобы сделать праздничный сезон незабываемым? В этой статье мы вместе с журналистами ftimes.
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