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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о Кузнецове в КХЛ: «Для фанатов – просто бомба, игрок высочайшего уровня. Как Шипачев в КХЛ, но катается побыстрее»

Ранее агентство, представляющее интересы Кузнецова, заявило, что он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ.

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