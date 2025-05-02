Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру, об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, подготовленную высокопоставленными должностными лицами, которым поручено подготовить реформу всемирной организации.
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