Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру, об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, подготовленную высокопоставленными должностными лицами, которым поручено подготовить реформу всемирной организации.