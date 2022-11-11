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Как за обычную сосульку получить 600 000 рублей с управляющей компании

Как за обычную сосульку получить 600 000 рублей с управляющей компании

Наш климат располагает к зимним радостям — снег, лёд, горки и зимние игры. Всё это радует даже взрослых, особенно в пору зимних каникул.

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