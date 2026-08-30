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Царьград

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Инцидент в Паттайе: Русский не сможет покинуть Таиланд после ДТП

Инцидент в Паттайе: Русский не сможет покинуть Таиланд после ДТП

В Паттайе 29 августа русский турист Сергей открыл дверь такси на проезжей части. В неё врезалась мотоциклистка, получив травмы.

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