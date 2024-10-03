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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игровые журналисты оценили дополнение Shattered Space для Starfield неоднозначно Допол...

Игровые журналисты оценили дополнение Shattered Space для Starfield неоднозначно Допол...

Игровые журналисты оценили дополнение Shattered Space для Starfield неоднозначноДополнение для Starfield под названием Shattered Space стало доступно на ПК, а также на консоли Xbox Series S|X несколько дней назад, и уже получило достаточно отзывов на Metacritic.

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