Игровые журналисты оценили дополнение Shattered Space для Starfield неоднозначно Допол...

Игровые журналисты оценили дополнение Shattered Space для Starfield неоднозначноДополнение для Starfield под названием Shattered Space стало доступно на ПК, а также на консоли Xbox Series S|X несколько дней назад, и уже получило достаточно отзывов на Metacritic.
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