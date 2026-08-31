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ФедералПресс

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Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

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