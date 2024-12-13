Складной смартфон Huawei Mate X6 оценили в России в 190 000 рублей

Компания МТС объявила о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X6. Новинка выделяется прочным корпусом и возможностями эффективной работы в многозадачном режиме благодаря большому экрану и функции нескольких окон.
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