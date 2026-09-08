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Врач Распатор: 40% личного состава ВСУ имеют проблемы со здоровьем

Врач Распатор: 40% личного состава ВСУ имеют проблемы со здоровьем

Серьёзные проблемы со здоровьем испытывают 40% личного состава украинских войск. Об этом ТАСС заявил военный хирург с позывным Распатор.

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