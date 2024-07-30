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В ноябре в Сочи встретятся главы МИД России и африканских государств

В ноябре в Сочи встретятся главы МИД России и африканских государств

В рамках плана подготовки к первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка (СМИД Россия – Африка), которая пройдет в ноябре 2024 года на федеральной территории «Сириус», в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России Михаила Богданова с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств африканских государств.

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