В ноябре в Сочи встретятся главы МИД России и африканских государств

В рамках плана подготовки к первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка (СМИД Россия – Африка), которая пройдет в ноябре 2024 года на федеральной территории «Сириус», в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России Михаила Богданова с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств африканских государств.