Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме

Китайские ученые совместно с европейскими под руководством профессора Федерального технологического института в Цюрихе Раффаэле Мецценги разработали гидрогель, который может снизить уровень алкоголя в организме.
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