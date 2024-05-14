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Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме

Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме

Китайские ученые совместно с европейскими под руководством профессора Федерального технологического института в Цюрихе Раффаэле Мецценги разработали гидрогель, который может снизить уровень алкоголя в организме.

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