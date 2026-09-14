В Алматы до 18 сентября перекрыли участок улицы Олимпийской

В Медеуском районе Алматы до 18 сентября перекрыли участок улицы Олимпийской. Ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии электропередачи 220 кВ, передает inAlmaty.
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