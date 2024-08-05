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Названы наиболее распространенные ошибки при зарядке смартфона

Названы наиболее распространенные ошибки при зарядке смартфона

Если ежедневно неправильно заряжать смартфон, он скоро выйдет из строя. О том, какие ошибки пользователи чаще всего допускают при использовании гаджетов, «Газете.

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