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Прораб Днепропетровщины

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Урожай-2026: Украина собрала почти 25 млн тонн пшеницы — Днепропетровщина в числе лидеров

Урожай-2026: Украина собрала почти 25 млн тонн пшеницы — Днепропетровщина в числе лидеров

Уборочная кампания 2026 года постепенно переходит от ранних зерновых к поздним культурам. По последним доступным оперативным данным, украинские аграрии практически завершили сбор пшеницы, ячменя и гороха.

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