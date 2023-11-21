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artydev & Co

1 подписчик

Сейчас читаю книгу Культурные коды экономики

Сейчас читаю книгу Культурные коды экономики

Сейчас читаю книгу Культурные коды экономики. Скорее дочитываю, так как там всего 150 страниц, но написано настолько ёмко, что хочется более вдумчиво подойти к некоторым тезисам, например: В России достаточно многое можно описать следующей характеристикой - "Избегание неопределенности" - Не меняйте этого лидера - следующий будет хуже - Не трогайте систему - она посыплется С такой установкой практически невозможно заниматься венчурной экономикой, потому что эта ценностная установка полностью исключают риск.

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