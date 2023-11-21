Сейчас читаю книгу Культурные коды экономики. Скорее дочитываю, так как там всего 150 страниц, но написано настолько ёмко, что хочется более вдумчиво подойти к некоторым тезисам, например: В России достаточно многое можно описать следующей характеристикой - "Избегание неопределенности" - Не меняйте этого лидера - следующий будет хуже - Не трогайте систему - она посыплется С такой установкой практически невозможно заниматься венчурной экономикой, потому что эта ценностная установка полностью исключают риск.