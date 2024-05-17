Австралия ввела санкции против России

Под ограничения попали компании, которые якобы сотрудничают с КНДР. Австралийское правительство ввело санкции против шести российских организаций, которые, по мнению Канберры, связаны с военно-экономическим и техническим сотрудничеством с КНДР.
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