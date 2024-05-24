МИД КНР: Визит президента Экваториальной Гвинеи в Китай направлен на укрепление двусторонних связей

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Предстоящий визит президента Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианга Нгемы Мбасого в Китай придаст новый импульс всестороннему и углубленному развитию дружественных отношений между Китаем и Экваториальной Гвинеей, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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