В четверг, 16 июля 2026 года, народной артистке СССР Аде Роговцевой исполнилось 89 лет. Сегодня известная советская и украинская актриса театра и кино живет в Киеве, активно поддерживая политику Украины и говоря о ненависти к России, пишет Life.