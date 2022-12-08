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Олег Матыцин: «Уверен, что китайские гимнасты еще приедут к нам на соревнования в ближайшее время»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что китайские гимнасты будут соревноваться на российских турнирах, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

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