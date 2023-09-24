Что это за 15-летние девочки, которые выглядят на 30 лет, и вообще совесть потеряли?

АМ

Алиса Майская

У автора, исключительно, профессиональный взгляд на молодежь и ее поблемы, (профессионально можно подходить к любым проблемам и даже порокам, как в случае профессионального "понимания" социопатов, "нарциссов" и т.д.). Но, дорогой автор, на прием к психологу приходит далеко не большинство, а, дай Бог, процентов 20 умных, эмоционально развитых, "продвинутых" людей, (в частности, молодых). Чтобы делать такие выводы, как описаны в статье, нужно чуть ближе быть знакомым с более широким кругом. Судя по всему, своих детей подросткового возраста у автора нет, поэтому он не знаком с окружением, одноклассниками, одногруппниками и т.д. При этом, сбрасывается со счетов такая "мелочь", как социальная среда, (молодые люди в институтской среде в большом городе, выросшие в семьях, имеющих возможность оплачивать услуги психолога - это не вся молодежь). Автору бы в глубинку российскую заглянуть... На батут ей хотелось...