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Мощное землетрясение в Японии может унести жизни 300 тысяч человек

Мощное землетрясение в Японии может унести жизни 300 тысяч человек

Сильнейшее землетрясение с сотнями тысяч погибших грозит Японии в ближайшее время.Специалисты предупреждают о последствиях возможного землетрясения в разломе Нанкай, которое может унести жизни порядка 300 человек.

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