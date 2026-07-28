Кайрен Уилсон рассказал о любопытном случае во время знаменательного триумфа на престижном турнире Шанхай Мастерс

Кайрен Уилсон поделился необычной историей, связанной с его охраной во время одной из его самых впечатляющих побед на турнире Shanghai Masters, сообщает totallysnookered Кайрен Уилсон встретится с Ронни О’Салливаном в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Кайрен Уилсон вернулся в Шанхай — город, где произошли два наиболее памятных триумфа в его профессиональной снукерной карьере, чтобы побороться за защиту своего титула на Shanghai Masters.