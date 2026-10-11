США угрожают Киеву прекратить поставки оружия из-за ударов по российским НПЗ – FT

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить механизм закупок оружия для Украины, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.
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