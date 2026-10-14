Пегова, Копанова, Дибцева, Колпакова: четыре актрисы, которым нетипичная внешность открыла главные роли

Актрису можно узнать по голосу, походке, по тому, как она держит паузу. Ни грим, ни монтаж тут не помогут.
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