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Пегова, Копанова, Дибцева, Колпакова: четыре актрисы, которым нетипичная внешность открыла главные роли

Пегова, Копанова, Дибцева, Колпакова: четыре актрисы, которым нетипичная внешность открыла главные роли

Актрису можно узнать по голосу, походке, по тому, как она держит паузу. Ни грим, ни монтаж тут не помогут.

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