Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который сформировали из бывших украинских военнопленных, принял первый бой с ВСУ, сообщил боец подразделения Кирилл Спасский.
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