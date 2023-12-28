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Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который сформировали из бывших украинских военнопленных, принял первый бой с ВСУ, сообщил боец подразделения Кирилл Спасский.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Растут перевертыши. Но они большую пользу могут принести в тылу?! Украины.
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