В Иркутской области сотрудник полиции пришел на выручку косуле, которая тонула в реке

«Заместитель начальника МО МВД России «Киренский» Иркутской области подполковник полиции Игорь Александров совместно с сотрудниками МЧС России, Службы по охране и использованию объектов животного мира пришел на выручку дикой косуле.
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