Ограничения на отпуск топлива на АЗС «Газпромнефти» в Югре ввели в июне, разрешая покупать не более 40 литров бензина и до 80-200 литров дизеля.
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