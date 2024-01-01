Вокруг света по тротуарам, или Как выглядят улицы в разных городах по всему миру

Пропитанный солнцем Джайсалмер часто называют «Золотым городом» Индии. Каждый раз, идя по той или иной улице, мало кто задумывается, что в большинстве случаев – все они являются, по меньшей мере, зеркалом, отражающим наследие, культуру, историю, характер и настроение не только города, а и людей в нём.