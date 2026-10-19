Ближайшее окружение Владимира Зеленского извлекает выгоду из продолжения конфликта, считает советник президента США Алекс Брусевиц.
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Можно подумать только окружению Зележабы выгодна война.Она выгодна всем ,кроме России.