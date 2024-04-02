Индусы пожалели о решении по Су-57: Нью-Дели возвращается к военному сотрудничеству с Москвой

Фото: globallookpress.com/MOD Russia Сегодня 1K прочитали Выяснилось, что буквально несколько месяцев назад премьер-министр Индии Нарендра Моди, совершил полет на первом истребителе собственного производства "Tejas".
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