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Алперен Шенгюн отдал передачу не глядя, сидя на паркете

Алперен Шенгюн отдал передачу не глядя, сидя на паркете

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн в одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» оказался в трехсекундной зоне соперника, сидя на паркете с мячом.

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