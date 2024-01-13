Пенсионер Катков рассказал «Известиям» о нежелании латышей конфликтовать с РФ

Латвию пытаются привести к конфликту с Россией, однако сами латыши этого не желают. Такое мнение «Известиям» высказал военный пенсионер Борис Катков, накануне депортированный из Латвии за «угрозу национальной безопасности государства».
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