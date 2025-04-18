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Петербургский дневник

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Доктор Кашух озвучила эффективный способ выхода из Великого поста

Доктор Кашух озвучила эффективный способ выхода из Великого поста

Важно избежать проблем со здоровьем Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» сообщила RT, как вернуться к привычному рациону и при этом избежать проблем со здоровьем после окончания Великого поста.

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