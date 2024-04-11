Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

В сентябре откроют специализированную площадку в индустриальном парке «Руднево» В столице до конца этого года будет модернизировано более 230 существующих, а также создано порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей.
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