На аукционе за баснословную цену выставлено первое письмо с почтовой маркой 

Первое известное письмо, отправленное с использованием предоплаченной марки — "один из самых больших прорывов в человеческом общении" — может принести от 1,5 до 2,5 миллионов долларов, когда оно будет выставлено на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в следующем месяце.