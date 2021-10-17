Уникальная выставка РГО начала работу в Чите

в экспозицию выставки включены копии дневников великих русских путешественников и плакаты, подготовленные представителями Русского географического общества, с материалами о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
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