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Уникальная выставка РГО начала работу в Чите

Уникальная выставка РГО начала работу в Чите

в экспозицию выставки включены копии дневников великих русских путешественников и плакаты, подготовленные представителями Русского географического общества, с материалами о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

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