Казахстан ужесточит правила спорта после гибели участников полумарафона

После трагической гибели двух бегунов на полумарафоне в Алма-Ате, Министерство спорта Казахстана под руководством Ербола Мырзабосынова планирует ужесточение правил безопасности для массовых спортивных мероприятий.
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