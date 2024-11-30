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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани о класикере: «Самая важная игра сезона не только для «Боруссии», но и для «Баварии». Этот матч посмотрят во всем мире»

«Боруссия» и «Бавария» сыграют 30 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 12-м туре Бундеслиги. «Нам предстоит очень важный матч.

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