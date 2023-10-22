Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ

Российский лидер Владимир Путин на немецком отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, В ходе интервью для Павла Зарубина глава государства заявил, что не так давно мир увидел «безобразную выходку» в Канаде, где местный парламент рукоплескал украинскому ветерану СС.