Норвежцы устали от украинских беженцев и перестали критиковать Россию: Рассказ русской Вики из Осло

Как живётся иностранцам, переселившимся в Норвегию? К чему труднее привыкнуть: к необычным климатическим условиям или к менталитету местных жителей? На эти и другие вопросы ответила русская Вика, вот уже два десятка лет работающая в этой северной стране.
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