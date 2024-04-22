Академический городок XXI века для молодых ученых создается в Сарове

Делегация депутатов Госдумы РФ посетила Саров Нижегородской области. В рамках выезда состоялось совещание комитета по науке и высшему образованию под руководством председателя комитета Сергея Кабышева о развитии научной инфраструктуры Национального центра физики и математики (НЦФМ).
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