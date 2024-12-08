В Челябинске стена лифта рухнула на ребенка

В Челябинске выясняют обстоятельства происшествия с лифтом в одном из многоквартирных домов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Руставели в Ленинском районе областного центра.