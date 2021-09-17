Создание нового альянса США, Великобритании и Австралии - начало конца НАТО

Итак, началось! Сообщение о том, что США, Великобритания и Австралия заключили совместный пакт в области обороны и безопасности, получившие название AUKUS - стало событием, которое с самого своего начало уже наделало в мире достаточно много шума.
Итак, началось! Сообщение о том, что США, Великобритания и Австралия заключили совместный пакт в области обороны и безопасности, получившие название AUKUS - стало событием, которое с самого своего начало уже наделало в мире достаточно много шума.
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