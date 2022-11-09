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Кэйн пропустит 3-4 месяца после глубокого пореза коньком

Стало известно, сколько Эвандер Кэйн пропустит из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» получил глубокий порез руки коньком.

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