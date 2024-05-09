БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вертолёты против украинских безэкипажных катеров и БПЛА-камикадзе: временное решение с высокими рисками

Вертолёты против украинских безэкипажных катеров и БПЛА-камикадзе: временное решение с высокими рисками

Изображение vk.com/milinfolive Боевые действия, ведущиеся на Украине в рамках проведения специальной военной операции (СВО), поставили перед Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) ряд проблем, требующих решения в кратчайшие сроки.

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Комментарии
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V
Vlad
ну так возмите як-18 или як-52 из досаафа, или ан-2
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16 час.

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